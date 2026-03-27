L'ex allenatore Fabio Capello ha commentato la partita di ieri sera dell’Italia, raccontando un episodio in cui un portiere ha causato una reazione di sorpresa. Ha anche parlato dello stato d’animo di Gattuso e ha descritto le caratteristiche di Pio Esposito, definendolo un giocatore di valore. Capello ha condiviso alcune sue impressioni sulla squadra e sui protagonisti della serata.

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© Calcionews24.com - Capello rivela: «Ieri Donnarumma mi ha fatto venire un colpo! Gattuso era teso, Pio Esposito è un giocatore vero e vi spiego perché»

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