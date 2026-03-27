Campi pasquali e le altre iniziative per le festività | gli appuntamenti nell' Aretino

Durante le festività pasquali, nella provincia di Arezzo si svolgono diverse iniziative rivolte a tutte le età, tra cui campi pasquali e altre attività programmate nell’arco del periodo. Questi eventi sono stati annunciati da vari organizzatori e comprendono diverse forme di intrattenimento e laboratori, con un’ampia partecipazione prevista da parte della comunità locale.

In occasione delle festività pasquali, sono come sempre numerose le iniziative organizzate per tutte le età tra Arezzo e la provincia. Di seguito un riepilogo di tutti gli appuntamenti.Gli appuntamenti sul territorioN.b. Il pezzo è in continuo aggiornamento.Arezzo - Weekend di Pasqua all’insegna. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Campi pasquali e le altre iniziative per le festività: gli appuntamenti nell'Aretino Articoli correlati Il Presepe vivente chiude gli appuntamenti per le festivitàIl Presepe vivente di Porto Ercole tornerà oggi per l’ultima giornata, dopo il grande successo del 26 e del 28 dicembre. Vie Crucis nell'Aretino: gli appuntamenti in programma nel 2026Si rinnova la storica tradizione delle celebrazioni pasquali nella provincia di Arezzo. Contenuti utili per approfondire Campi pasquali Temi più discussi: Tornano i Campi Museali Pasquali; ?Spasso al museo: tornano i campi pasquali; Caccia alle uova di Pasqua 2026: tutti gli eventi e come farla a casa; Bentornata primavera: Ischia si conferma Isola in fiore con l’orgoglio di essere baciata dalla natura. Tornano i campi museali pasqualiPer le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate ... msn.com Campi Bisenzio: torna, con le parrocchie del centro, la rievocazione storica della Passione di GesùCAMPI BISENZIO - Torna, in vista della Pasqua, la rievocazione storica della Passione di Gesù arrivata quest'anno all'edizione numero venticinque. piananotizie.it S-Passo al Museo: Campi pasquali 2026 Laboratori ludico-educativi per bambine e bambini (6-11 anni) tra le collezioni de La Specola, Antropologia e l'Orto Botanico. Un'occasione per vivere una Pasqua da piccoli scienziati! Info su iscrizione e programma n x.com Temporary Shop di Pasqua – Sapori della Rocca Il nostro negozio di Pasqua è aperto! Orari di apertura Lunedì – Sabato 15:30 – 19:00 Via Castronella 87 Campi Bisenzio (FI) Qui trovi: colombe pasquali la Campana di Famiglia idee regalo le - facebook.com facebook