Il Tar della Campania ha stabilito ieri un primo risultato positivo per la posizione di un ricorso riguardante l’assessore regionale Enzo Cuomo, riguardante un’ipotesi di incompatibilità. La decisione riguarda specificamente la verifica sulla compatibilità dell’incarico ricoperto dall’assessore. Il procedimento giudiziario riguarda la legittimità della sua posizione istituzionale e proseguirà con ulteriori valutazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto “E’ un primo punto a nostro favore quello sancito ieri dal Tar della Campania sul ricorso per l’incompatibilità dell’assessore regionale Enzo Cuomo. I giudici con grande equilibrio hanno sì, da un lato rigettato la richiesta di sospensiva per non pregiudicare l’operatività della giunta regionale ma dall’altro hanno rigettato le due eccezioni avanzata dalle difesa sull’inammissibilità del ricorso per carenze di interesse e sul difetto di giurisdizione. Attendiamo con fiducia la pronuncia nel merito. E siamo certi che la Procura vada avanti sulla dichiarazione falsa al momento dell’assunzione della carica”. E’ quanto dichiara in una nota Carmela Rescigno (Futuro Nazionale) L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campania, Rescigno (FN): “Da TAR primo punto a nostro favore su incompatibilità di Cuomo”

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