Calhanolgu esce per un problema muscolare con la Turchia e fa tremare l'Inter | quante partite salta

Durante una partita con la nazionale turca, il centrocampista ha dovuto uscire al 86’ a causa di un problema muscolare, specificamente crampi. La sua uscita ha generato preoccupazioni per le prossime gare dell’Inter, considerando il suo ruolo in squadra. Finora non sono stati annunciati dettagli sul tempo di recupero, ma l’assenza potrebbe influenzare le scelte del tecnico nelle prossime partite.

Calhanolgu esce per infortunio con la Turchia e fa tremare l'Inter: solo crampi per il centrocampista, sostituito all'86' del match con la Romania. Quante partite salta e quando torna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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