Calhanoglu costretto al cambio con la Turchia | il video dell' infortunio

Durante la semifinale playoff vinta 1-0 contro la Romania, Hakan Calhanoglu è stato costretto ad uscire dal campo negli ultimi minuti a causa di un infortunio. Le immagini mostrano il momento in cui ha lasciato il terreno di gioco, suscitando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Le condizioni del giocatore sono ancora da valutare, ma si attendono aggiornamenti ufficiali.

Ore di apprensione in Turchia per capire le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito nei minuti finali della semifinale playoff vinta 1-0 contro la Romania. Il centrocampista dell'Inter ha accusato un problema al polpaccio sinistro dopo aver tentato una conclusione in porta. Ancora da capire l'entità dell'infortunio e soprattutto se Calha potrà essere a disposizione del ct Montella per la finale di martedì contro il Kosovo, decisiva per la qualificazione al Mondiale. E sullo sfondo anche Chivu attende notizie positive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Calhanoglu costretto al cambio con la Turchia: il video dell'infortunio Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo Juventus, brutte notizie per Grosso: Thorstvedt costretto al cambio per infortunio! Infortunio Baturina, costretto al cambio in Juve Como: cosa filtra sulle sue condizioniTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Aggiornamenti e notizie su Calhanoglu costretto Temi più discussi: Il rinnovo si allontana e il Galatasaray si avvicina: Inter, Calhanoglu più vicino all'addio; FLASH | Allarme Calhanoglu! Il centrocampista dell'Inter esce nel finale di Turchia-Romania per un problema fisico; Atalanta, stop muscolare per Hien in nazionale: cambio obbligato e condizioni da valutare; Lazio, infortunio alla coscia destra per Gila: costretto al cambio nel primo tempo. Calhanoglu si ferma ancora: problema al polpaccio con la TurchiaNuovo stop per Hakan Calhanoglu, che lascia il campo con qualche preoccupazione durante la sfida tra Turchia e Romania valida per le qualificazioni ai Mondiali. Il centrocampista dell’Inter è stato co ... gonfialarete.com Calhanoglu, rinnovo in standby: Galatasaray pronto, l’Inter abbassa le preteseIl contratto del centrocampista turco scade a giugno 2027: la dirigenza nerazzurra sta valutando il da farsi ... msn.com Calhanoglu pronto a tornare dal 1'! Il centrocampista turco è pronto a riprendersi la cabina di regia in mezzo al campo, dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare diversi match In difesa pronto nuovamente Carlos Augusto, vista l'indisponibilità di Bastoni. - facebook.com facebook