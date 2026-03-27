Il calciomercato del Milan si concentra sul reparto offensivo, con l’obiettivo di rinforzarsi in vista della prossima stagione. Tra le possibili soluzioni, si discute anche di un'opzione inaspettata che potrebbe aggiungersi alle trattative già avviate. La società valuta diverse possibilità, anche al di fuori delle scelte più tradizionali, per completare la rosa di attaccanti a disposizione di mister Allegri.

Calciomercato Milan, mancano ancora alcune partite alla fine della stagione, ma già si fanno tantissimi nomi per il futuro dei rossoneri. In arrivo una sessione estiva che potrebbe essere davvero decisiva per le prossime stagioni. Il Diavolo dovrà chiudere colpi importanti e centrare i giusti rinforzi da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri per andare alla ricerca del salto di qualità definitivo dopo un'ottima stagione. Mancano ancora dei pezzi infatti per tornare ad essere competitivi al massimo in tutte le competizioni. PROSSIMA SCHEDA>>> In difesa il Diavolo dovrebbe prendere almeno un centrale d'esperienza che possa amalgamarsi benissimo con gli altri giocatori già presenti in rosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, bomber cercasi: c’è l’opzione a sorpresa che non ti aspetti

Articoli correlati

Leggi anche: Samsung Galaxy S26 Ultra: data d’uscita, batteria e quella “brutta” sorpresa che non ti aspetti

Juve, Kalulu è il bomber che non ti aspetti! Il pari con la Lazio e i numeri della svolta: il francese è l’uomo in più per SpallettiSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

CALCIOMERCATO MILAN: ECCO LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI

Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Castro l’attaccante del futuro? Lo stipendio fa sorridere il Milan Costo e numeri.

Pagina 1 | Calciomercato Milan, il vertice fissa la strategia: altri Rabiot e un bomber da 20 gol, i nomi sul tavoloPrimo incontro operativo tra i dirigenti e Allegri sul futuro: non solo giovani, ma anche gente che alzi il livello. La riunione utile pure per tirare una linea dopo le ultime incomprensioni ... tuttosport.com

Calciomercato Milan, la lista degli obiettivi di AllegriCalciomercato Milan, lunga lista di obiettivi richiesti da Allegri per perfezionare la rosa rossonera. Ecco tutti i nomi più concreti Il Milan inizia a programmare il prossimo calciomercato estivo, co ... milannews24.com