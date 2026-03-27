Calciomercato l’Inter fissa il prezzo di Alessandro Bastoni

Durante questo periodo di pausa per le partite delle nazionali, si moltiplicano le indiscrezioni sul mercato dei trasferimenti. In particolare, l’Inter ha stabilito un prezzo per il difensore Alessandro Bastoni, che è al centro delle attenzioni di diverse squadre. La situazione riguarda esclusivamente aspetti di natura economica e di trattative in corso.

Con il calcio dei club fermo per gli spareggi delle nazionali, impazzano le voci di calciomercato: in casa Inter a tenere banco è la situazione legata ad Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 – tra un paio di settimane spegnerà ventisette candeline – è arrivato all’ombra della Madonnina Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter fissa il prezzo di Alessandro Bastoni Articoli correlati Bastoni, 60 milioni non bastano: l’Inter fissa il prezzoIl nome di Alessandro Bastoni continua a circolare con insistenza sul mercato internazionale, con il Barcellona che nelle ultime settimane ha... Bastoni, il «prescelto» del Barcellona: l’Inter fissa il prezzo! I catalani preparano l’offertadi Redazione Inter News 24Bastoni è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, a fare il punto della situazione è Diario Sport Il calciomercato... BOMBA! Alessandro Bastoni nel mirino del FC Barcelona: l’Inter fissa il prezzo Approfondimenti e contenuti su Alessandro Bastoni Temi più discussi: Bastoni obiettivo numero uno Barça, l’Inter fissa un prezzo altissimo. Martin? Non cambia nulla; L'Inter fissa il prezzo (al ribasso) per Bastoni: le possibili destinazioni; Bastoni-Barcellona, l’Inter fissa il prezzo monstre! Cubarsí frena: Siamo a posto così; Bastoni il prescelto del Barcellona | l’Inter fissa il prezzo! I catalani preparano l’offerta. Mercato Inter: ecco la verità sulla cessione di Alessandro Bastoni. Cosa filtra da Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partireMercato Inter: ecco la verità sulla cessione di Alessandro Bastoni. Cosa filtra da Barcellona e la richiesta dei nerazzurri per lasciarlo partire ... calcionews24.com Calciomercato Inter, la cessione di Bastoni finanzia tre acquistiIl mercato dell'Inter ruota intorno a Bastoni. Niente scambi col Barcellona: la sua cessione finanzia gli acquisti di Kone, Vicario e un'ala ... interlive.it Alessandro Bastoni yana matukar farin ciki da ra'ayin komawa Barcelona. Ba zai yi la'akari da tayin komawa kowace kungiya ba har sai in Barcelona ce ta fice daga zawarcin sa. A halin yanzu albashinsa na yanzu shine €7m a duk shekara, amma Barcelona t - facebook.com facebook Per la prima volta dopo i fatti di Inter-Juve, Alessandro #Bastoni con la maglia della Nazionale non viene fischiato lontano da San Siro #ItaliaIrlandaDelNord x.com