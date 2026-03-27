Calciomercato Inter Moretto scuote i tifosi | Thuram in bilico e rebus difesa La situazione

Il calciomercato dell'Inter si anima con le dichiarazioni di Moretto, che indicano una situazione incerta per Thuram e Bastoni. La posizione del difensore è considerata delicata, mentre il futuro dell'attaccante francese sembra ancora da definire. Le parole del giornalista hanno sollevato molte domande tra i tifosi riguardo a eventuali cessioni e cambiamenti nel reparto difensivo.

Inter News 24 Calciomercato Inter, le parole di Moretto su Thuram e Bastoni aprono a diversi scenari: possibile cessione e rivoluzione in vista. Il mercato dell’Inter torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni di Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole hanno acceso il dibattito tra i tifosi nerazzurri, soprattutto su due temi caldi: il rendimento di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, e il futuro di Alessandro Bastoni, pilastro della difesa interista. Secondo quanto riferito da Moretto, la stagione dell’attaccante francese non starebbe rispettando pienamente le aspettative, aprendo così a possibili scenari di mercato già nella prossima estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Moretto scuote i tifosi: Thuram in bilico e rebus difesa. La situazione Articoli correlati Calciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazioneCalciomercato Inter: il contrariato Thuram può essere sacrificato in estate? La situazione Parma, Cherubini svela: «Soddisfatti del mercato? Lo dirà... Calciomercato Inter, Matteo Moretto svela il colpo per la difesa: meneghini pronti a chiudere per questo centraleMercato Inter, i nerazzurri piombano su un nuovo profilo per la porta e anche il suo agente conferma! Ecco tutti i dettagli Sommer, dalla Svizzera... Calciomercato INTER, Marotta vuota il sacco: Sondaggio per Diaby, ma non lo cedono | DAZN Altri aggiornamenti su Calciomercato Inter Moretto: Thuram? Ecco a cosa non direbbe no l’Inter. Il nome mediatico per il post Bastoni…Le ultime sul mercato in casa Inter ... msn.com Calciomercato Inter, assalto al difensore: nel mirino Solet e non soloCalciomercato Inter - L'Inter allenata da Cristian Chivu si appresta e vivere un finale di stagione ad altissima ... fantamaster.it