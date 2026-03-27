Calciomercato Inter Moretto agita l’ambiente | Thuram non è più intoccabile e resta il nodo difesa I dettagli

Il calciomercato dell'Inter è al centro dell'attenzione dopo le dichiarazioni di Matteo Moretto, esperto di settore. Secondo quanto riferito, il giocatore Thuram non sarebbe più considerato intoccabile dalla dirigenza, e rimane aperto il problema relativo alla linea difensiva. Le voci sulle possibili mosse di mercato continuano a alimentare le discussioni tra tifosi e addetti ai lavori.

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