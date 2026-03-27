Calciomercato Inter Carlos Augusto non rinnova A pensar male si fa peccato ma…

Durante il calciomercato, il club non ha rinnovato il contratto di Carlos Augusto. La squadra prosegue senza problemi anche in assenza di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, i cui ruoli sono coperti da altri giocatori. La situazione contrattuale dei calciatori coinvolti non ha portato a comunicazioni ufficiali o cambiamenti immediati nella rosa.

Non c’è Alessandro Bastoni? Nessun problema. Manca Federico Dimarco? C’è chi sa non farlo rimpiangere. Due in uno, osato – con risultati mediocri – anche sul versante di destra. Eppure nonosta la grande utilità di questo coltellino svizzero (pardon, italo-brasiliano) iniziano a rincorrersi le voci di calciomercato sul futuro del Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Carlos Augusto non rinnova. A pensar male si fa peccato, ma… Articoli correlati Bastoni, la tibia fa ancora male: contro l'Atalanta si candida Carlos Augusto dal 1'Alessandro Bastoni non ha ancora smaltito la forte contusione alla tibia, rimediata in un ruvido contrasto con Rabiot nel secondo tempo del derby... Leggi anche: Fa tre ruoli ma il suo futuro è un rebus: Carlos Augusto chiede garanzie, i piani dell'Inter per lui Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato Inter Temi più discussi: Fa tre ruoli ma il suo futuro è un rebus: Carlos Augusto chiede garanzie, i piani dell'Inter per lui; Inter, Carlos Augusto prende tempo per il rinnovo: il punto; ESCLUSIVA / Carlos Augusto non ha ancora accettato il rinnovo e prende tempo: ecco perché; Serie A, Calciomercato Inter – Difesa tutta nuova: chi va e chi viene. Carlos Augusto-Inter, rinnovo fermo: si intromette la RomaLa situazione contrattuale di Carlos Augusto resta attualmente in stand-by. In queste settimane l’ Inter ha avanzato un’offerta di rinnovo del contratto attuale, in scadenza nel giugno 2028. La propos ... passioneinter.com Inter, Carlos Augusto prende tempo: vuole più spazio, Roma e Atletico Madrid ci pensanoIl difensore brasiliano, in scadenza di contratto nel 2028, non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dei nerazzurri ... msn.com L’asse Milano-Roma torna caldo sul calciomercato. L’Inter studia il colpo a centrocampo e rimette nel mirino Manu Koné. Per i giallorossi torna di moda Frattesi... #ASRoma #RomanewsEU #Calciomercato - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com