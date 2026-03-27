Durante il calciomercato, il Milan ha manifestato interesse per il giocatore del Bologna, Santiago Castro, nel reparto offensivo. La società rossoblù ha comunicato che il calciatore è considerato incedibile e non sarà ceduto durante questa sessione di mercato. La decisione della dirigenza del Bologna è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente Castro.

Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interesse del Milan per Santiago Castro attaccante del Bologna che potrebbe essere il rinforzo per il reparto rossonero in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Di un parere diverso 'Il Corriere dello Sport': secondo il quotidiano la dirigenza rossoblù riterrebbe Castro incedibile in estate nonostante abbia un prezzo e anche alto. Il Bologna sarebbe pronto a rifiutare qualsiasi offerta per il suo talento. Arriva comunque la conferma di un interesse del Milan per Castro anche dal quotidiano che parla anche di club importanti della Premier League e della Liga per il calciatore che sarebbe ritenuto un punto fermo da Italiano anche per il Bologna del futuro, anche per questo è arrivato il recente rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Castro piace al Milan: per il Bologna è praticamente incedibile

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