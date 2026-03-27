Calcio vietata ai tifosi del Catania la trasferta a Latina

I tifosi del Catania non potranno seguire la squadra nella trasferta di domani contro il Latina. La decisione è stata comunicata poco prima dell’inizio della partita e riguarda esclusivamente il divieto di accesso per i supporter ospiti. La partita si svolgerà alle 14 e si svolgerà senza la presenza dei tifosi del Catania nel settore riservato loro.

I cittadini residenti in Sicilia non potranno acquistare i tagliandi per assistere all'incontro sportivo in programma nella città laziale Trasferta vietata per i tifosi del Catania in vista della gara di calcio in programma domani alle 14.30, allo stadio comunale "Domenico Francioni" di Latina. Il prefetto della città laziale, Vittoria Ciaramella, ha adottato, come da indicazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e su proposta del questore, un provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi per i residenti in Sicilia per l'incontro di calcio tra Latina Calcio 1932 e Catania Football Club, valevole per il campionato di Serie C. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Calcio, vietata ai tifosi del Catania la trasferta a Latina Articoli correlati Leggi anche: Calcio, la partita Latina- Catania vietata ai tifosi della Sicilia Trasferta vietata ai tifosi del Catania a Benevento: “Ha senso continuare a investire nel calcio italiano?”Trasferta vietata all’ultimo minuto ai tifosi del Catania per il big match del girone C di Serie C contro il Benevento dopo oltre 1300 biglietti già... Salerno, scontri in autostrada tra tifosi della Casertana e del Catania: traffico bloccato Approfondimenti e contenuti su Calcio vietata ai tifosi del Catania la... Temi più discussi: Calcio, la partita Latina- Catania vietata ai tifosi della Sicilia; Calcio, Siena-Grosseto vietata ai tifosi grossetani. Mulinacci: Il calcio è della gente. Misura eccessiva; Calcio a porte parzialmente chiuse: prefetto vieta la trasferta ai tifosi del Trepuzzi; Calcio Padova-Mantova, trasferta vietata all'Euganeo per i tifosi lombardi. Latina-Catania, stop ai tifosi siciliani: vietata la vendita dei bigliettiIn vista della sfida tra Latina Calcio 1932 e Catania Football Club, la Prefettura di Latina ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Sicilia. Il provvedimento è stat ... radioluna.it Athletic Palermo – Reggina: trasferta vietata ai tifosi amarantoAS Reggina 1914 comunica che, in ottemperanza al provvedimento emesso dalla Prefettura di Palermo (Prot. 48579/2026) e notificato dalle Autorità competenti, è stato disposto il divieto assoluto di ven ... citynow.it Il giornalista sportivo Umberto Chiariello, nel corso del suo editoriale a Radio CRC, ha analizzato con toni critici la vittoria dell’Nazionale di calcio dell'Italia contro l’Nazionale di calcio dell'Irlanda del Nord, invitando a ridimensionare l’entusiasmo che ha acco - facebook.com facebook Bella, concreta e vincente. In una serata importantissima per il calcio azzurro, a Empoli l'Italia Under 21 di Baldini travolge la Macedonia del Nord con un inequivocabile 4-0, nella settima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria. #ANSA x.com