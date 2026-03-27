Il Perugia si prepara alla partita in trasferta contro Pesaro con quasi tutti i giocatori a disposizione. La squadra può contare su un gruppo quasi al completo, fatta eccezione per il centrocampista assente per infortunio. La formazione si avvicina alla sfida con l’obiettivo di conquistare punti importanti per la classifica. La partita si giocherà in un campo che si preannuncia impegnativo.

Il centrocampista, ieri assente all'amichevole, ha superato il provino e sarà a disposizione. Settore ospiti verso il sold out Al completo o quasi per lanciare l'ultimo assalto alla salvezza. Il Perugia, in vista della trasferta di Pesaro, dovrà rinunciare al solo Giacomo Manzari. Il problema di cui è rimasto vittima contro la Torres dunque si è rivelato meno grave del previsto e dunque Giovanni Tedesco potrà contare anche su di lui. Cresce la condizione dei giocatori arrivati a gennaio come Valerio Verre e Luigi Canotto e di altri che dovevano recuperare come Francesco Lisi, Paolo Bartolomei e Cristian Dell'Orco. Al Benelli potrebbe esserci spazio anche per loro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, Grifo a ranghi quasi completi per Pesaro: disco verde per Tumbarello

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