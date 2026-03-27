Moises Caicedo, centrocampista dell'Ecuador e del Chelsea, ha commentato la preparazione della squadra per la prossima partita contro il Marocco. Ha sottolineato che il team si sta allenando con attenzione e che l’esperienza di Estupinan sarà un elemento importante. Caicedo ha anche parlato delle strategie adottate in vista dell'incontro.

Moises Caicedo, centrocampista dell'Ecuador e del Chelsea, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni del Diario El Universo per parlare dell'amichevole di questa sera contro il Marocco. Tra i vari temi discussi durante la chiacchierata, il calciatore ha voluto parlare anche di Pervis Estupinan, giocatore del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole. "ll Marocco è una squadra molto forte. Sappiamo che sara una partita bellissima perché noi, come Nazionale, stiamo attraversando un ottimo momento; aspettiamo questo match cercando di prepararci al meglio in questi pochi giorni per fare le cose per bene. Ci stiamo preparando molto bene, ci sono giocatori d'esperienza come Enner Valencia, Pervis Estupinan, Hernán Galindez e Félix Torres. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caicedo: “Marocco? Ci stiamo preparando bene. Estupinan giocatore d’esperienza”

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