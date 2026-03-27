Bullismo… una ferita che continua a sanguinare il ricordo di Maria Rita Parsi abbraccia Roma | INTERVISTE

Nella serata romana si è svolto un evento dedicato alla lotta contro il bullismo, in cui è stato ricordato il lavoro della psicoterapeuta deceduta. Durante l'iniziativa sono state raccolte testimonianze e interventi di esperti, con lo scopo di sensibilizzare sul fenomeno e promuovere azioni di prevenzione. La manifestazione ha coinvolto diverse persone e ha avuto come obiettivo quello di affrontare una problematica diffusa tra i giovani.

C’è un silenzio che pesa più delle parole, ed è quello che ha attraversato la Sala Di Liegro diPalazzo Valentinia Roma. Un’atmosfera carica di memoria, di gratitudine e di dolore, trasformata in voce, arte e testimonianza durante la manifestazioneBullismo. una ferita che continua a sanguinare, dedicato aMaria Rita Parsi,scomparsa lo scorso 2 febbraio 2026. Bullismo. una ferita che continua a sanguinare, l’evento contro una piaga sociale Al centro, il ritratto di una donna cheha dedicato la vita all’ascolto e alla comprensione del dolore umano. Sara Pastore ha accolto la platea con parole che hanno subito toccato il cuore: “Vi ringrazio, volevo annullare, ma i ricordi ci aiutano a far sentire la persona fra noi”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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