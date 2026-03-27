Negli ultimi mesi, sui social si sono diffusi trend legati al beauty degli anni ’90, come mollettine a farfalla, combinazioni di colori marroni per le labbra e acconciature con texture disordinate. Questi elementi sono diventati protagonisti di video e post, riflettendo una rinnovata attenzione verso lo stile di quegli anni. La riscoperta di questa estetica si nota principalmente su piattaforme come TikTok.

Se ultimamente su TikTok vedi mollettine a farfalla, lip combo marroni e capelli con texture “non perfetta”. non è un caso. È ufficialmente l’era Buffy. Buffy l’ammazzavampiri compie trent’anni (più o meno) e invece di sembrare datata. sembra improvvisamente attuale. Anzi, più attuale di tanti beauty look di oggi. E TikTok l’ha ribattezzato Buffy core. Mollettine, lip combo dark e texture: il ritorno del Buffy aesthetic. Il punto non è il look, è l’attitudine. La cosa che rende Buffy l’ammazzavampiri così rilevante oggi non è solo il fatto che “era iconica”. È che ogni personaggio aveva un’identità visiva precisa, riconoscibile al primo sguardo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Buffy core è tornato: perché il beauty anni ’90 è di nuovo quello giusto

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