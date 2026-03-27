Un incidente stradale avvenuto circa un anno fa in via Cavallacci si conclude con un accordo tra le parti. Il Comune di Monreale ha deciso di risarcire un motociclista coinvolto nel sinistro, mettendo fine a una vicenda che aveva attirato l’attenzione locale. La questione si era sviluppata dopo la scoperta di una buca profonda sulla strada interessata.

MONREALE – Si chiude con un accordo transattivo la vicenda di un incidente stradale avvenuto quasi un anno fa nel territorio monrealese. Il Comune ha infatti dato il via libera al risarcimento in favore di un cittadino che, nell’aprile del 2025, era rimasto coinvolto in un sinistro a causa delle cattive condizioni del manto stradale. I fatti risalgono alla mattina dell’11 aprile 2025. Secondo quanto ricostruito dagli uffici comunali, l’uomo stava percorrendo via Cavallacci alla guida della sua motocicletta quando, all’altezza del civico 35, la ruota anteriore del mezzo è finita dentro una profonda voragine. L’impatto ha causato la caduta del conducente e ingenti danni materiali alla moto. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Buca profonda in via Cavallacci: il Comune di Monreale risarcisce un motociclista

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