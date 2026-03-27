La Commissione europea ha deciso di posticipare l’entrata in vigore del divieto di importazione di petrolio russo, originariamente previsto per metà aprile. Nel frattempo, i bombardamenti in Ucraina hanno causato una riduzione del 40% nelle esportazioni di greggio russo verso l’Europa, portando a uno spostamento nelle tempistiche e nelle decisioni riguardanti le sanzioni energetiche.

Il petrolio russo è sotto attacco. Non solo per le sanzioni, ma anche per azioni di sabotaggio che colpiscono direttamente infrastrutture, rotte e capacità di esportazione. Secondo calcoli diffusi da Reuters, almeno il 40% del potenziale export di Mosca - circa due milioni di barili al giorno - risulta oggi fermo a causa di tre fattori: raid ucraini, danni agli oleodotti e sequestri di petroliere. Un colpo senza precedenti per il secondo esportatore mondiale di greggio, arrivato proprio mentre il prezzo del petrolio è tornato a superare i 100 dollari al barile. Nelle ultime settimane Kiev ha intensificato gli attacchi contro il sistema energetico russo, colpendo tutti i principali terminali occidentali: dai porti baltici di Primorsk e Ust-Luga fino a Novorossiysk, sul Mar Nero. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bruxelles rinvia lo stop al greggio di Mosca

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