Bruxelles rinvia lo stop al greggio di Mosca
La Commissione europea ha deciso di posticipare l’entrata in vigore del divieto di importazione di petrolio russo, originariamente previsto per metà aprile. Nel frattempo, i bombardamenti in Ucraina hanno causato una riduzione del 40% nelle esportazioni di greggio russo verso l’Europa, portando a uno spostamento nelle tempistiche e nelle decisioni riguardanti le sanzioni energetiche.
Il petrolio russo è sotto attacco. Non solo per le sanzioni, ma anche per azioni di sabotaggio che colpiscono direttamente infrastrutture, rotte e capacità di esportazione. Secondo calcoli diffusi da Reuters, almeno il 40% del potenziale export di Mosca - circa due milioni di barili al giorno - risulta oggi fermo a causa di tre fattori: raid ucraini, danni agli oleodotti e sequestri di petroliere. Un colpo senza precedenti per il secondo esportatore mondiale di greggio, arrivato proprio mentre il prezzo del petrolio è tornato a superare i 100 dollari al barile. Nelle ultime settimane Kiev ha intensificato gli attacchi contro il sistema energetico russo, colpendo tutti i principali terminali occidentali: dai porti baltici di Primorsk e Ust-Luga fino a Novorossiysk, sul Mar Nero. 🔗 Leggi su Laverita.info
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