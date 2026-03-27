Brutta e disperata La stampa nord-irlandese rosica e attacca gli Azzurri

La squadra italiana di calcio ha affrontato la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord, vincendo 2-0. La partita ha visto una fase iniziale caratterizzata da un’ansia da prestazione, ma successivamente gli azzurri sono riusciti a conquistare il risultato favorevole. La stampa nord-irlandese ha commentato negativamente la prestazione della squadra avversaria, definendola “brutta e disperata”.

Non sarà certamente la Nazionale italiana di calcio più brillante di tutti i tempi ma dopo una comprensibile “ansia da prestazione” iniziale, gli azzurri di Gattuso hanno vinto con merito per 2-0 contro l’Irlanda del Nord nella semifinale playoff per giocarsi la qualificazione ai prossimi Mondiali. Eppure, agli sconfitti, la prestazione degli italiani non è piaciuta per nulla. Le critiche alla Nazionale. Il tenore dei principali quotidiani nord-irlandesi è più o meno lo stesso: sfogliando il Belfast Telegraph si legge che “l'Italia è stata brutta e disperata di portare a termine il lavoro”. Il quotidiano, però, ha evidentemente sorvolato sulla prestazione dei propri uomini visto che l’Irlanda del Nord, alla voce tiri in porta, nei 90 minuti più recupero ha fatto registrare il numero zero (con 4 tiri fuori dallo specchio della porta). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Brutta e disperata". La stampa nord-irlandese rosica e attacca gli Azzurri Articoli correlati Irlanda-Italia 20-13 al Sei Nazioni: azzurri avanti un tempo, poi la rimonta irlandeseAll’Aviva Stadium di Dublino l’Italia di Quesada chiude in vantaggio 10-5 il primo tempo, ma nella ripresa l’Irlanda ribalta tutto con due mete e... Italia Irlanda del Nord 1-0 LIVE: doppio cambio per gli azzurridi Redazione JuventusNews24Italia Irlanda del Nord LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i playoff dei...