Bruno Taddia torna a Piacenza per interpretare Pier Paolo Pasolini nel film Cronaca di un amore, dopo aver già recitato al Teatro Municipale di Piacenza in La Vestale circa un anno fa. L’attore affronta questa nuova sfida interpretativa, portando sul palco un ruolo di grande difficoltà. La rappresentazione si inserisce nel percorso artistico di Taddia, che si è già esibito in precedenza nella città emiliana.

Dopo il successo ottenuto poco più di un anno fa al Teatro Municipale di Piacenza ne La Vestale, Bruno Taddia torna nella città emiliana per affrontare una nuova prova di grande complessità: interpretare Pier Paolo Pasolini in Cronaca di un amore. Callas e Pasolini, opera in prima esecuzione assoluta. Un ruolo che lo chiama a misurarsi non soltanto con una figura centrale della cultura italiana del Novecento, ma con una presenza ancora oggi capace di interrogare il nostro tempo.Baritono fra i più autorevoli e interessanti del panorama italiano, Taddia ha costruito negli anni un percorso artistico saldo e riconoscibile. A distinguerlo non è... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Bruno Taddia torna a Piacenza e dà voce a Pasolini in Cronaca di un amore

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I protagonisti dell’opera “Cronaca di un amore. Callas e Pasolini”, in prima assoluta il 27 marzo al Teatro Municipale, su Chi in edicola questa settimana con un servizio di quattro pagine. Alberto Mattioli Davide Tramontano Carmela Remigio Bruno Taddi facebook