Il cantante ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Allegra”, dedicato alla figlia nata di recente. La nascita della bambina ha portato il cantante a tornare sulla scena musicale, condividendo con il pubblico le emozioni legate a questo evento. Nel brano, il protagonista parla di gioie e difficoltà associate alla genitorialità, utilizzando il nome della figlia come titolo.

Il nome del cantante è tornato al centro della scena dopo la nascita della sua bimba Allegra. Briga ora è pronto a condividere la sua gioia e le difficoltà riscontrate tramite il suo nuovo singolo intitolato con il nome della piccola. Il brano uscirà il 30 marzo Un grande classico si ripete: il cantautoreBrigaè recentemente tornato al centro della scena musicaledopo la nascita della sua prima figlia Allegra. Oggi,l’annuncio dell’uscita del brano dedicato proprio alla bimba appena nata. La canzone uscirà il 30 marzo e si prevede già che sarà particolarmente commovente. D’altronde, tutti i brani del rapper, uscito da Amici 14, hanno una buona penna, tramite la quale riesce a far emozionare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Briga, il nuovo singolo ‘Allegra’: la dedica alla figlia tanto attesa

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