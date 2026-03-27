Il festival Bricòla delle autoproduzioni a fumetti si terrà nel fine settimana, sabato 28 e domenica 29 marzo, presso la Casa Dei Giochi in Via Sant'Uguzzone 8, Milano. La manifestazione si svolgerà vicino alla fermata della metropolitana M1 Villa San Giovanni. L'evento prevede esposizioni e incontri dedicati alle autoproduzioni nel settore del fumetto.

Bricòla, il festival delle autoproduzioni a fumetti, torna anche quest'anno!Questi sabato 28 e domenica 29 marzo infatti Bricòla si svolgerà alla Casa Dei Giochi, in Via Sant'Uguzzone 8, Milano (fermata M1 Villa San Giovanni).Dalle 14:00 alle 20:00 troverete stand, incontri, chiacchiere e una. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Bricòla 2026: festival delle autoproduzioni a fumetti

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