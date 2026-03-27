Brescia celebra Bruce Gilden | lo sguardo ravvicinato che racconta l' umanità ai margini

Da fine marzo a fine agosto, Brescia ospita la prima grande antologica italiana dedicata a Bruce Gilden, uno dei principali protagonisti della street photography contemporanea. La mostra presenta una selezione di scatti ravvicinati che ritraggono persone ai margini della società, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà urbana. L’esposizione si svolge in diverse sedi della città e comprende anche alcune fotografie inedite dell’autore.

Dal 27 marzo al 23 agosto, Brescia diventa il palcoscenico della prima grande antologica italiana dedicata a Bruce Gilden, tra i pionieri della street photography contemporanea. Il progetto, tra i più attesi della IX edizione del Brescia Photo Festival, si articola in un doppio appuntamento espositivo che coinvolge il Museo di Santa Giulia e la Pinacoteca Tosio Martinengo, offrendo uno sguardo ampio e inedito sulla carriera del fotografo americano. Fulcro del progetto è la mostra “A closer look”, allestita al Museo di Santa Giulia, che raccoglie circa 80 immagini e ripercorre l’intero arco creativo di Gilden. Dalle prime fotografie in bianco... 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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