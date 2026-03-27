Brenda Lodigiani ha commentato la sua relazione con Stefano De Martino, spiegando lo stato attuale del loro rapporto. Ha anche parlato delle prossime tappe legate alla partecipazione di De Martino a Sanremo, condividendo dettagli sui progetti in corso e sulle eventuali collaborazioni future. La protagonista ha fornito chiarimenti diretti su quanto sta accadendo tra loro e le attività in programma.

Brenda Lodigiani parla di Stefano De Martino e rivela come stanno le cose e cosa accadrà in vista di Sanremo. Nel vortice incessante del gossip italiano, basta un sorriso rubato o una complicità sul palco per accendere l’immaginazione collettiva. È quello che è successo recentemente con Brenda Lodigiani e Stefano De Martino: due volti amatissimi, due carriere in ascesa, e una voce insistente che li voleva più che semplici colleghi. Ma questa volta è stata lei a mettere un punto definitivo alla narrazione. Leggi anche Stefania Craxi sostituisce Gasparri: avvicendamento approvato con acclamazione Tutto è partito da alcune apparizioni pubbliche e da quell’alchimia scenica che, nel mondo dello spettacolo, può facilmente essere fraintesa. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Brenda Lodigiani rivela come stanno le cose con De Martino e parla di Sanremo

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