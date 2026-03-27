Bonus giovani 2026 | scadenze vantaggi e cosa cambia dopo aprile

Il 30 aprile è una data importante per le aziende, poiché rappresenta la scadenza per alcune pratiche legate al bonus giovani 2026. Le modifiche alle regole e i vantaggi previsti dal bonus saranno in vigore dopo questa data, influenzando i piani di assunzione e le agevolazioni fiscali per le imprese. Le novità riguardano anche le modalità di accesso e le condizioni richieste.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una data chiave per le aziende. Nel calendario delle imprese, il 30 aprile rappresenta una scadenza cruciale. Entro questo termine è possibile sfruttare la versione più vantaggiosa del bonus giovani, un incentivo pensato per favorire l’assunzione stabile di under 35 senza precedenti contratti a tempo indeterminato. Introdotto con il decreto Coesione e successivamente prorogato, il bonus consente l’azzeramento totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro un limite mensile stabilito. Dopo questa data, però, le condizioni diventeranno meno favorevoli, riducendo l’attrattività dell’incentivo. Quanto si risparmia davvero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Bonus giovani 2026: scadenze, vantaggi e cosa cambia dopo aprile Articoli correlati Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio... Leggi anche: Bonus in scadenza e bonus confermati nel 2026: cosa cambia con la manovra Contenuti utili per approfondire Bonus giovani Temi più discussi: Bonus giovani in scadenza, c'è tempo fino al 30 aprile per ottenere lo sconto totale sui contributi; Bonus assunzione: le prossime scadenze in calendario; Bonus assunzione: proroghe e novità - EC News - Area lavoro; Certificazione Unica 2026, è online il documento dell’Inps: cos’è e come si ottiene. Bonus giovani 2026 | Scadenza al 30 aprile: quali sono le alternative?Il bonus giovani è in scadenza al 30 aprile 2026 e le alternative per loro sono sempre meno. La scadenza per usufruire del bonus per i giovani da stabilizzare con un tempo indeterminato è prevista uff ... ilsussidiario.net Bonus giovani 2026, sgravi al 100% fino al 30 aprile: come funziona e cosa cambia per le assunzioniFino al 30 aprile le imprese possono accedere al massimo degli incentivi per assumere under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con uno sgravio contributivo ... fanpage.it Assunzione bonus giovani under 35 dal 01.01.26 al 30.04.2026 Per assunzioni bonus giovani under 35 si può procedere a redarre domanda preventiva dal portale inps o si attende nuova circolare - facebook.com facebook