Bonus figli 1000 euro tempi incerti INPS | quando si sbloccano i pagamenti?

Da ilsipontino.net 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INPS non ha ancora comunicato una data precisa per lo sblocco dei pagamenti del bonus figli da 1000 euro, un sostegno finanziario rivolto alle famiglie con bambini nati o adottati. La procedura per l’erogazione sembra rallentata, e le tempistiche rimangono incerte. Le richieste sono state inviate, ma i pagamenti non sono ancora stati effettuati in modo uniforme.

Il bonus figli 1000 euro rappresenta uno dei principali sostegni economici introdotti per supportare le famiglie con nuovi nati o figli adottati. Tuttavia, negli ultimi mesi, molte segnalazioni evidenziano una situazione di incertezza legata ai pagamenti INPS, con pratiche ancora in lavorazione e accrediti che tardano ad arrivare. Si tratta di un contributo una tantum destinato ai genitori con determinati requisiti economici, in particolare un ISEE non superiore a 40.000 euro. La misura è stata introdotta per incentivare la natalità e sostenere le spese iniziali legate all’arrivo di un figlio. Uno dei principali problemi segnalati riguarda i tempi di lavorazione delle domande. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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