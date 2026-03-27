In un’intervista a Sampnews24, Bonetti ha commentato la situazione della Nazionale italiana, affermando che tensione e paura non dovrebbero far parte del clima della squadra. Ha inoltre dichiarato di osservare una formazione diversa rispetto a quella del passato, senza specificare ulteriori dettagli o motivazioni. Le sue parole sono state rivolte direttamente ai giocatori azzurri, con un messaggio chiaramente indirizzato alla squadra.

Bonetti ai microfoni di Sampnews24 si è soffermato sulla Nazionale lanciando un messaggio molto chiaro agli stessi azzurri. Le sue parole. Intercettato dai microfoni di SampNews24, Ivano Bonetti ha parlato anche della Nazionale e della vittoria di ieri contro l’Irlanda del Nord.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! PAROLE – «L’Italia paga lo scotto delle due non qualificazioni al Mondiale, ieri c’era più che altro il peso di questa situazione inizialmente, nel primo tempo in particolare. Poi dopo, avendo creato un paio di occasioni, si è sbloccata un po’ da quell’ansia dovuta proprio a questo fattore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonetti avvisa l’Italia: «Tensione e paura non dovrebbero esistere. Io purtroppo vedo una Nazionale diversa dal passato»

Articoli correlati

Italia-Irlanda del Nord, Calafiori senza paura: “Non vedo l’ora di giocare”Conto alla rovescia per l’esordio della Nazionale contro l’Irlanda del Nord ai playoff Mondiali 2026.

La Promessa, anticipazioni dal 23 al 29 marzo: Lisandro semina tensione, mentre Curro affronta il passatoLa nuova settimana de La Promessa, in onda dal 23 al 29 marzo 2026, si preannuncia ricca di colpi di scena e tensioni crescenti.

Approfondimenti e contenuti su Bonetti avvisa

Bonetti: L’Italia riparte investendo sulle donneSi riparte dell’investimento sulle donne. Ed è importantissimo che Alis abbia scelto di parlare del tema femminile. La parità tra donne e uomini fa bene all’Italia. Ma per raggiungere la parità ... affaritaliani.it

Bonetti: Lavoro, welfare, conti pubblici: la transizione demografica una sfida per l'ItaliaLa transizione demografica è per il nostro paese una delle sfide principali, sta cambiando non solo la dimensione delle cosiddette coorti generazionali, cioè il numero di giovani, anziani, e adulti ... rainews.it