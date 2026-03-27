Bolelli Vavassori non danno scampo ad Arends Smith e planano in finale a Miami!

Bolelli e Vavassori hanno vinto la semifinale del torneo Masters 1000 a Miami, battendo gli avversari in due set con il punteggio di 6-3 6-4. La partita si è conclusa con la loro vittoria e l’accesso alla finale, la prima di questa stagione nel circuito di questa categoria. La coppia italiana affronterà ora i finalisti che si sono classificati dall’altra parte del tabellone.

Prima finale Masters 1000 stagionale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La conquistano a Miami, battendo la coppia formata dall’olandese Sander Arends e dall’australiano John-Patrick Smith per 6-3 6-4. Ritornerà così il domani il superclassico che vede i due azzurri opposti a HeliovaaraPatten, vittoriosi su GranollersZeballos in modo netto (6-2 6-3) nell’altra semifinale. La situazione di partenza vede i due italiani spingere subito sull’acceleratore, trovando già nel secondo game il deciding point che però, nella sua spettacolarità, va ad ArendsSmith. Diverso il destino del quarto gioco, e anche particolare: doppio fallo con fallo di piede sulla seconda di Arends che vale il break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori non danno scampo ad Arends/Smith e planano in finale a Miami! Articoli correlati LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri si giocano un posto in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma Bolelli/Vavassori-Arends/Smith – Programma Sinner-Zverev Buongiorno e benvenuti alla diretta live... LIVE Bolelli/Vavassori-Arends/Smith 6-3 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: gli azzurri dominano e conquistano la finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ZVEREV A MEZZANOTTE LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-MERTENS/ZHANG (DOPO... Approfondimenti e contenuti su Bolelli Vavassori non danno scampo ad... Temi più discussi: Bolelli/Vavassori vincono all’esordio a Miami. Sfida dura con Arneodo/Ram, annullato un match point; Miami: Berrettini eliminato, Bolelli-Vavassori avanti nel doppio; Miami Open – Fils salva quattro match point e vola in semifinale. Avanti Bolelli e Vavassori; Bolelli e Vavassori raggiungono gli ottavi a Miami: vittoria in 2 set. Bolelli/Vavassori non danno scampo ad Arends/Smith e planano in finale a Miami!Prima finale Masters 1000 stagionale per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La conquistano a Miami, battendo la coppia formata dall'olandese Sander Arends ... oasport.it Doppio Miami: Bolelli e Vavassori superano Arends/Smith e si giocano il titoloI tennisti italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno compiuto un'impresa significativa, conquistando l'accesso alla finale del torneo di doppio maschile del Masters 1000 di Miami 2026. La coppi ... it.blastingnews.com BOLELLI E VAVASSORI IN FINALE La coppia italiana batte in due set Arends/Smith e conquistano la loro prima finale in un Masters 1000: affronteranno Heliovaara/Patten in finale - facebook.com facebook BOLELLI E VAVASSORI IN FINALE A MIAMIIII! Gli azzurri superano il duo format da Smith e Arends (6-3, 6-4), raggiungendo la loro PRIMA finale in un Masters 1000 come coppia, la 15^ insieme nel Tour. All'ultimo atto dell'evento sfideranno il britannico P x.com