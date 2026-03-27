Durante il Festival di Sanremo 2025, Blanco ha rivelato di aver scritto la canzone La cura per me pensando alla relazione tra due cantanti famosi, senza però specificarne i nomi. La canzone, portata al successo da una artista durante la manifestazione, ha suscitato curiosità tra il pubblico. La dichiarazione è stata fatta nel corso di un'intervista e non sono state fornite ulteriori dettagli sull'ispirazione del brano.

Blanco ha fatto una rivelazione inedita su La cura per me, la canzone da lui scritta e portata al successo da Giorgia durante il Festival di Sanremo 2025. Ospite di Deejay chiama Italia, il programma radiofonico in onda su Radio Deejay condotto da Linus e Nicola Savino, il cantante ha rivelato a proposito di come è nato il brano: “Avevo pensato a una relazione tra due cantanti. che non voglio dire. Ho promesso di non dirlo!”. L’interprete non ha ovviamente svelato i nomi, ma sul web, intanto, è subito partito il toto-nomi. BLANCO ha affermato a Radio DeeJay che LA CURA PER ME è stata scritta pensando a una relazione tra due cantanti. Non ha voluto dire i nomi! Fate le vostre ipotesi! «Avevo pensato a una relazione tra due cantanti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Blanco: “La cura per me l’ho scritta pensando alla relazione tra due cantanti famosi, ma non dirò mai chi sono”

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Blanco ha raccontato che La cura per me nasce pensando a una relazione tra due cantanti. Da lì è partita la caccia ai nomi, tra teorie e ipotesi che stanno già dividendo il web. Ma il testo dice davvero quello che sembra Leggi l’articolo completo su Allmusicit - facebook.com facebook

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