Bilancio della Regione Veneto la maratona tra retromarce e consiglieri muti Luca Zaia | Dobbiamo correre

Il bilancio della Regione Veneto ha vissuto una giornata caratterizzata da scontri tra maggioranza e opposizione. Dopo che emendamenti sono stati dichiarati vietati e ordini del giorno giudicati inammissibili, la Giunta ha deciso di ritirare il proprio intervento. Inoltre, sono stati vietati gli interventi della maggioranza durante la seduta, mentre alcuni consiglieri sono rimasti in silenzio. Il presidente della Regione ha commentato la situazione con un appello alla velocità.

VENEZIA - Dopo gli emendamenti vietati e gli ordini del giorno inammissibili, il maxi-intervento della Giunta è stato ritirato e gli interventi della maggioranza sono stati proibiti. Dunque se oggi saranno approvati il Documento di economia e finanza regionale e la relativa Nota di aggiornamento per il triennio 2026-2028, è perché ieri il Consiglio ha marciato speditamente da mattina a notte tra il confronto in commissione e il voto in aula, di fatto solo sulle modifiche proposte dall’opposizione. «Niente perdite di tempo», si era infatti raccomandato il governatore Alberto Stefani, per cui sono rimaste intonse le 15 ore di discussione... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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