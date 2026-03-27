Biglietti Juve Genoa | ora i disponibili i tagliandi per il match dello Stadium Info e prezzi

Sono stati messi in vendita i biglietti per la partita tra Juventus e Genoa allo Stadium, in programma alla ripresa del campionato di Serie A. I tagliandi sono ora disponibili e si possono acquistare presso i punti vendita autorizzati o online. Le informazioni sui prezzi e le modalità di acquisto sono state rese pubbliche. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Biglietti Juve Genoa: ora i disponibili i tagliandi per il match dello Stadium alla ripresa del campionato di Serie A. Info e prezzi. L’attesa per il ritorno in campo dei bianconeri sta per finire. Dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, la Juventus di mister Luciano Spalletti si prepara a riabbracciare il proprio pubblico all’ Allianz Stadium.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La società ha ufficialmente aperto la caccia al biglietto per l’attesa sfida di campionato contro il Genoa, in programma il prossimo 6 aprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Biglietti Juve Genoa: ora i disponibili i tagliandi per il match dello Stadium. Info e prezzi Articoli correlati Biglietti Udinese Juve: info utili e dettagli sui tagliandi del match. Quando inizia la vendita per il settore ospiti, il comunicato ufficialeNico Gonzalez, si allontana il riscatto dell’Atletico Madrid? L’argentino è out per infortunio. Leggi anche: Inter Bodo biglietti: ancora disponibili 10mila tagliandi con prezzi da 14 euro Tutto quello che riguarda Biglietti Juve Genoa Temi più discussi: WOMEN, UN PUNTO DA GENOA CONTRO LA JUVENTUS; Serie A Women | Genoa-Juventus | La partita; Serie A – Spettatori 29° turno: quasi 50.000 in meno rispetto alla scorsa giornata; Juventus-Genoa: aperta la prevendita settore ospiti. Juventus-Genoa: aperta la prevendita settore ospitiJuventus-Genoa: aperta la prevendita settore ospiti. Soltanto i possessori della DNA Genoa potranno acquistare i biglietti ... pianetagenoa1893.net Da lunedì 30 i biglietti per la sfida Champions alla JuventusL’11 aprile, cinque giorni dopo la ripresa del campionato a Lecce a Pasquetta, l’Atalanta dovrà affrontare un decisivo crocevia stagionale sulla strada della qualificazione UEFA. Che sia la Champions, ... calcioatalanta.it Bianconeri, vi aspettiamo il 6 aprile all'Allianz Stadium per la sfida con il Genoa Biglietti disponibili juve.it/Tickets-J-Genoa x.com AVVISO: SI SONO RESI DISPONIBILI 3 BIGLIETTI POSTI VICINI TRIBUNA EST SECONDO ANELLO SETTORE 215 FILA 4 PER LA PARTITA DI LUNEDÌ 6 APRILE PREVISTA ALLE ORE 18.00 JUVE vs GENOA AD UN PREZZO SPECIALE DI 60 € CADAUNO. - facebook.com facebook