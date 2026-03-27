Biglietti Juve Genoa | ora disponibili i tagliandi per il match dello Stadium Info e prezzi

Sono disponibili i biglietti per la partita tra la Juventus e il Genoa allo Stadium, in occasione della ripresa del campionato di Serie A. La vendita dei tagliandi è aperta e sono stati comunicati i prezzi e le modalità di acquisto. La sfida si svolgerà nel prossimo turno del massimo campionato italiano.