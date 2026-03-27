Biglietti Juve Genoa | ora disponibili i tagliandi per il match dello Stadium Info e prezzi

Da juventusnews24.com 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono disponibili i biglietti per la partita tra la Juventus e il Genoa allo Stadium, in occasione della ripresa del campionato di Serie A. La vendita dei tagliandi è aperta e sono stati comunicati i prezzi e le modalità di acquisto. La sfida si svolgerà nel prossimo turno del massimo campionato italiano.

Biglietti Juve Genoa: ora disponibili i tagliandi per il match dello Stadium alla ripresa del campionato di Serie A. Info e prezzi. L’attesa per il ritorno in campo dei bianconeri sta per finire. Dopo la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, la  Juventus  di mister Luciano Spalletti si prepara a riabbracciare il proprio pubblico all’ Allianz Stadium.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! La società ha ufficialmente aperto la caccia al biglietto per l’attesa sfida di campionato contro il Genoa, in programma il prossimo  6 aprile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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