Un noto calciatore sta per tornare in Serie A e potrebbe indossare la maglia della Juventus nella prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e l’accordo sembra vicino alla conclusione. La squadra torinese sta definendo i dettagli del trasferimento, che porterebbe un ritorno importante nel campionato italiano. La firma potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con un ingaggio stimato intorno ai cinque milioni di euro a stagione.

Ci siamo: un noto volto della Serie A sta per tornare in Italia e potrebbe vestire la maglia della Juve l’anno prossimo. Grandi manovre in casa Juventus in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dalla classifica finale e dall’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, ma la dirigenza bianconera ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Franck Kessie (AnsaFoto) – Calciomercato.it Uno dei principali obiettivi si chiama Franck Yannick Kessié, vecchia conoscenza della Serie A dove ha indossato le maglie di Atalanta (20152017) e Milan (20172022). La dirigenza della Juve – stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’ – avrebbe deciso di offrire al centrocampista ivoriano un contratto biennale da 5 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Biennale da 5 milioni a stagione con la Juve: che ritorno in Serie A

Articoli correlati

Jenkins firma un contratto biennale con i Detroit Pistons, opzione per la stagione 2026-27i daniss jenkins è stato ufficializzato dal detroit pistons con una transizione dal contratto two-way a un accordo biennale, che prevede una team...

I 10 migliori episodi di Stranger Things, quelli che hanno definito la serie stagione dopo stagioneNel corso delle sue stagioni, Stranger Things ha costruito una mitologia solida, capace di crescere insieme ai suoi personaggi e al pubblico.

Aggiornamenti e notizie su Biennale da 5 milioni a stagione con la...

Discussioni sull' argomento Biennale di Venezia, nel restauro da 31 milioni distrutta la Caffetteria-opera d'arte di Tobias Rehberger. L'artista: Non mi hanno neppure permesso di fotografarla un'ultima volta; Completamente rinnovato il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale di Venezia; Ecco com’è il nuovo Padiglione Centrale della Biennale dopo la ristrutturazione; La Biennale presenta il nuovo Padiglione centrale. Giuli non c'è, ma Venezia difende Buttafuoco.

Biennale, ecco il nuovo Padiglione centrale: una re-invenzione da 31 milioniVENEZIA - Più che un restauro, una «re-invenzione», per usare le parole dei progettisti. Il Padiglione Centrale ai Giardini della Biennale - quello ... ilgazzettino.it

Frank Kessié ha nostalgia della Serie A, l'agente è in Italia per cercare club interessati al centrocampista Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Juventus è sull'ex Milan. Pronta ad offrire un biennale da 5 milioni più bonus Necessaria la Champions Le - facebook.com facebook

Biennale di Venezia, nel restauro da 31 milioni distrutta la Caffetteria-opera d’arte di Tobias Rehberger. L'artista: «Non mi hanno neppure permesso di fotografarla un'ultima volta» x.com