Venerdì 27 marzo, il rapper campano Le-one ha pubblicato il videoclip del suo nuovo singolo intitolato

Venerdì 27 marzo, il rapper campano Le-one ha pubblicato ufficialmente il videoclip del suo nuovo singolo "Berlusconi" (EpicSony Music Italy). Il progetto visivo, prodotto da NiceKidd e diretto da Rs Production, è stato rilasciato per tradurre in immagini l'ambizione e l'estetica dello status raggiunto dal giovane artista, già forte di oltre 500mila spettatori raccolti nei live dell'ultimo anno. L'impianto del video è costruito sul netto contrasto tra due dimensioni: l'energia libera e istintiva degli scenari urbani all'aperto e l'ambiente strutturato e di controllo di un ufficio, a rappresentare la gestione manageriale della propria carriera. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "Berlusconi": il rapper Le-one lancia il videoclip del nuovo singolo

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