Negli ultimi giorni, numerosi distributori di carburante in Italia hanno esposto cartelli con la scritta

Abbiamo incontrato il cast del GialappaShow. Arriva Fabrizio Corona. Giulia Vecchio sarà Iva Zanicchi: tutte le novità Tra fenomeno del "panic buying" (corsa agli acquisti) influenzato anche dal taglio delle accise e scenari futuri: per Gianclaudio Torlizzi, in Europa i primi shock reali si sentiranno da metà aprile Negli ultimi giorni, in diversi distributori italiani sono comparsi cartelli con scritto "benzina esaurita". Una segnalazione che ha subito creato allarme tra gli automobilisti. Nel contesto internazionale attuale, si fa presto a richiamare alla mente lo spettro della crisi petrolifera del 1973-1974, con pompe prese d'assalto e domeniche a piedi. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Benzina esaurita": cosa c'è dietro i cartelli che stanno comparendo nei distributori

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