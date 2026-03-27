benetton alla guida di mundys

Il gruppo Mundys ha annunciato una riorganizzazione che vede la guida passare a un rappresentante del gruppo Benetton. La modifica coinvolge la struttura dell'holding infrastrutturale, già attiva nel settore. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa decisione né sui tempi di attuazione del nuovo assetto organizzativo. La notizia riguarda direttamente le dinamiche di gestione dell’azienda.

Passato e futuro si fondono nella riorganizzazione del gruppo Mundys - holding infrastrutturale già nota come Atlantia - che prepara il nuovo corso, incentrato allo sviluppo e alla crescita internazionale, con Alessandro Benetton presidente e Andrea Mangoni, confermato in qualità di amministratore delegato. La nuova squadra sarà ufficializzata il 30 marzo in occasione dell'assemblea del gruppo alla luce delle designazioni inviate dai soci. Benetton, già vicepresidente nel board uscente, sale di un gradino nella catena di comando con l'obiettivo dichiarato di accelerare i piani di sviluppo, in una fase in cui la partita si sposta giorno dopo giorno su scala globale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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