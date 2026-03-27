Recenti voci indicano tensioni tra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi, con alcuni amici che parlano di una crisi nel matrimonio. La discussione si inserisce nel contesto dello scandalo Epstein, che ha coinvolto anche la famiglia reale inglese e ha portato all'arresto di un membro della famiglia reale. Non ci sono conferme ufficiali, ma si parla di distanza tra i coniugi e di problemi di relazione.

Le indiscrezioni sulla figlia dell'ex principe Andrea e del conte dopo le ultime vicende che stanno mettendo in difficoltà la monarchia Voci di crisi sul matrimonio di Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi. Dopo lo scandalo Epstein che ha travolto la famiglia reale inglese e portato all'arresto del principe Andrea, fratello di re Carlo e padre della principessa, le indiscrezioni sulla distanza fisica e sentimentale della coppia imperversano da settimane, aggiungendo la difficile vicenda di coppia alla già complessa situazione che riguarda tutta la monarchia. Beatrice, 37 anni, è sposata con Edoardo dal 2020 e hanno due figlie, Sienna di quattro anni e Athena di uno, oltre al figlio di Edoardo, Christopher "Wolfie" di nove anni, nato da una precedente relazione del conte di origini italiane con Dara Huang. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Beatrice di York e il marito Eugenio Mapelli in crisi dopo lo scandalo Epstein": le voci e i racconti degli amici

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