Nella serie di playoff scudetto di basket femminile, si è giocata la prima semifinale tra la team di Roseto e la squadra di Venezia. La partita ha deciso quale delle due formazioni avanzerà alla finale, dando così il via alle fasi decisive del campionato. La sfida si è svolta in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo.

Sarà la People Strategy Panthers Roseto a sfidare la Reyer Venezia nella prima delle due semifinali dei play off scudetto. Le abruzzesi hanno superato a sopresa Campobasso in due gare (56-58 e 59-54) regalandosi un'impresa sportiva e il campo del Taliercio. L'Umana Reyer ha invece rispettato senza difficoltà il pronostico contro San Martino di Lupari, 80-51 in gara 1 in casa e 56-68 in gara 2 al PalaLupe. «Quest'anno era molto difficile. Abbiamo battuto un'ottima squadra, veramente un'ottima squadra, è stata una partita di certo diversa rispetto alla regular season, dove venivamo da una partita di Eurolega e quindi lo sforzo fisico era enorme. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

© Veneziatoday.it - Basket donne, Venezia-Roseto è la prima semifinale scudetto

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