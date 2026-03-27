Una donna è rimasta ferita a Milano dopo un episodio con un uomo di 92 anni. I vicini riferiscono che l’anziano è conosciuto per essere burbero e particolare, ma anche socievole. L’incidente è avvenuto in un contesto che ha sorpreso la comunità, mentre le testimonianze forniscono dettagli sulla personalità dell’uomo coinvolto. La dinamica dell’accaduto è al centro delle indagini in corso.

Dopo il caso dell’anziano ultra 90enne di Milano che ha sparato alla sua badante, i vicini di casa aiutano a tracciarne il profilo, raccontando la loro sorpresa e incredulità dopo l’accaduto. Quella che emerge è la figura di uomo burbero, particolare, ma non sufficiente per comprenderne le azioni. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica e rapporto tra l’uomo e la badante. Chi è l’anziano di Milano In un tranquillo condominio di Milano un anziano di oltre novant’anni ha sparato alla propria badante. La vicenda, al centro dell’attenzione anche nel programma “Dentro la notizia” e oggetto di accertamenti da parte degli inquirenti, si è arricchita di alcuni particolari sul profilo dell’uomo, raccontato dalle testimonianze di alcuni vicini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Badante ferita a Milano dal 92enne, il racconto dei vicini sull'anziano "burbero e particolare, ma socievole"

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