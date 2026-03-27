Avvisate i giocatori dell'Italia che esultano guardando la Bosnia che portano 4 stelle sul petto

I giocatori italiani che si emozionano guardando la Bosnia devono ricordare di portare quattro stelle sul petto. L'allenatore ha definito questa situazione come

Gattuso lo chiama "annusare il pericolo", la verità è che ce la stiamo facendo sotto tanto da seguire con pathos quelli che stanno peggio (mica tanto.) di noi. E festeggiare perché siamo convinti sia meglio aver preso la Bosnia e non il Galles. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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