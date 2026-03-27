Avi Loeb | La frenata non gravitazionale di un oggetto interstellare può rivelare tecnologia aliena
Un ricercatore di Harvard ha osservato che alcuni oggetti provenienti da fuori del Sistema solare mostrano una diminuzione di velocità che non può essere spiegata solo dalla forza gravitazionale. Questa frenata non gravitazionale potrebbe indicare la presenza di tecnologia avanzata. Finora, tali fenomeni si sono verificati con oggetti che attraversano il sistema solare senza rimanervi intrappolati.
L'astrofisico Avi Loeb dell'Università di Harvard spiega che gli oggetti interstellari che frenano non gravitazionalmente in modo così forte da restare intrappolati nel Sistema solare - ovvero legati alla gravità del Sole - sono fortemente indiziati di essere tecnologici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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