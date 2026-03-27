Avellino tensione durante i lavori in via Giordano | detriti in strada passante sfiorata

Questa mattina ad Avellino, intorno alle 11, si sono verificati momenti di tensione in via Antonio Giordano durante i lavori di demolizione di un edificio. Parte della struttura si è improvvisamente crollata verso l'esterno del cantiere, causando il rilascio di detriti sulla strada e danneggiando la recinzione di delimitazione. Un passante è stato sfiorato dai materiali, ma non si sono registrati feriti.

Avellino, 27 marzo 2026 - Momenti di paura questa mattina ad Avellino, verso le 11, in via Antonio Giordano, dove parte di un edificio nel corso delle operazioni di demolizione è crollata verso l'esterno del cantiere, scaraventando detriti sulla strada pubblica e divelgendo la recinzione di sicurezza. L'episodio si è verificato intorno alle undici, nella zona delle case popolari. Una passante si trovava in quel momento sul bordo della strada: i detriti le sono caduti a pochi passi, mentre una densa nuvola di polvere invadeva l'area circostante. Solo la posizione fortuita le ha evitato conseguenze ben più gravi. Fortunatamente non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, tensione durante i lavori in via Giordano: detriti in strada, passante sfiorata Articoli correlati Leggi anche: Camion si sfrena e si schianta contro un palazzo: tragedia sfiorata durante alcuni lavori Si ferisce durante alcuni lavori sulla sua barca: tensione per un uomo nel Golfo di PolicastroTensione, in questo giovedì, nel Porto di Policastro: un 50enne è rimasto gravemente ferito durante alcuni lavori di manutenzione sulla sua barca da... Una selezione di notizie su Avellino tensione durante i lavori in... Discussioni sull' argomento Giustizia, il sottosegretario Delmastro ad Avellino per la firma del Tricolore; Delmastro da Fratelli d'Italia Avellino; Sampdoria contestata a Bogliasco prima della sfida con l'Avellino: O vi salvate o vi ammazziamo; Giovani, istruzione e libertà: la sfida dei diciassettenni. Centrodestra, alta tensione: rottura tra Fdi e Forza Italia«Ho autorizzato il segretario provinciale a mettere in campo ogni utile iniziativa per arrivare a una candidatura a sindaco che possa mettere da parte i simboli di partito», parola ... ilmattino.it Il calcio di serie B domenica si ferma ma i tifosi dell'Avellino scendono in campo con una iniziativa "Salviamo il calcio- salviamo il tifo". Sette i punti al centro della raccolta firme che domani continuerà ad Atripalda e Montoro - facebook.com facebook