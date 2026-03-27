Nel Canton Ticino sono stati programmati nuovi controlli della velocità, con postazioni mobili e semi-stazionarie effettuate in diverse località del territorio. In particolare, a Chiasso sono stati disposti controlli specifici. Le operazioni riguarderanno strade di varie lunghezze e aree urbane, con l’obiettivo di monitorare il rispetto dei limiti di velocità.

Nuovi controlli della velocità in Ticino, con una presenza capillare di postazioni mobili e semi-stazionarie distribuite su tutto il territorio cantonale. L’obiettivo resta quello di prevenire incidenti e moderare la velocità, in particolare sulle principali direttrici di traffico, comprese quelle più frequentate dai frontalieri e da chi si sposta tra Como e il confine. Ecco dove saranno i controlli nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile Nel dettaglio, le verifiche interesseranno diversi distretti. In Leventina i controlli saranno ad Airolo, mentre nel distretto di Blenio è prevista la presenza a Motto e in Riviera a Iragna. Nel distretto di Bellinzona le postazioni cantonali saranno a Gudo e Carasso, affiancate da controlli della polizia comunale a Bellinzona, Giubiasco, Gnosca, Claro e Castione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Autovelox in Ticino, raffica di controlli anche a Chiasso: ecco dove saranno

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