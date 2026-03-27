Autostrade per l’Italia tra le aziende top nella rendicontazione climatica 2025

Autostrade per l’Italia si conferma tra le aziende più trasparenti sulla rendicontazione climatica, ottenendo anche nel 2025 la posizione nella A List di Cdp. La società aveva già raggiunto questa classificazione nel 2024. La graduatoria valuta le imprese in base alla qualità delle informazioni fornite sui loro impatti ambientali e sulle strategie di sostenibilità.

Aspi rientra per il secondo anno consecutivo nella A-List della classificazione di Cdp, non profit internazionale che fornisce un sistema globale di misurazione ambientale. Anche nel 2025 Autostrade per l’Italia è nella A List di Cdp, posizione che aveva raggiunto già nel 2024. Un traguardo che la pone nel top 4 per cento tra le oltre 22 mila aziende partecipanti, e che riconosce la strategia ambiziosa sviluppata da Aspi sulla mitigazione e sull’adattamento climatico. Cdp è una non profit internazionale che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale. Nell’ambito... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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