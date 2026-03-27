Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un video in cui spiega il motivo per cui il suo gatto non vive più con lei. La cantante ha parlato di una scelta personale legata a circostanze che riguardano la cura dell’animale. Il video ha ricevuto molte reazioni e commenti, rendendolo rapidamente virale sui social media. La storia ha suscitato reazioni di diverso tipo tra gli utenti online.

Aurora Ramazzotti ha raccontato una storia personale che colpisce per sincerità e delicatezza: il suo gatto non vive più stabilmente con lei. Dopo anni di convivenza, la gatta Saba ha infatti scelto di trascorrere gran parte del tempo dai vicini di casa, trasformando un legame quotidiano in qualcosa di diverso, ma non meno profondo. Tra ironia e malinconia, Aurora ha spiegato come questa decisione non sia stata imposta, bensì accettata come un gesto d’amore. Una situazione che può sembrare insolita, ma che aiuta a capire meglio il comportamento degli animali domestici e il significato di lasciarli liberi di scegliere. La storia inizia nel 2019, quando Aurora riceve Saba in regalo dal padre, Eros Ramazzotti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Aurora racconta perché il suo gatto Saba non vive più con lei: il video diventa virale e i social sono indignati

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