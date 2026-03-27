Negli ultimi tempi si registra un incremento degli utenti che seguono contenuti pornografici online, con alcune iniziative volte a promuovere un’educazione all’affettività. Nel frattempo, l’Autorità per le comunicazioni ha bloccato alcuni siti destinati ai minori, ma queste misure sono risultate parziali e non hanno risolto completamente le criticità legate all’accesso ai contenuti per i giovani.

Agcom ha oscurato i siti hot frequentati dai minori. Ma ha risolto solo una minima parte del problema. Perché un conto è un'attrazione dei ragazzini verso il proibito e verso la pornografia on line, un altro è la maturazione di una vera dipendenza. Ne abbiamo parlato con lo psichiatra Emanuele Bignamini, referente scientifico dell'istituto Europeo delle Dipendenze di cui Federico Seghi Recli è socio fondatore. Bignamini, l'accesso così facile alle pornografia ne ha aumentato l'abuso. Ma cosa significa esserne dipendenti? "Diventarne dipendenti significa che il piacere viene limitato a specifiche modalità. Non si prova liberamente ma si cristallizza in forme eccessive. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Aumentano gli addicted da porno. Noi li rieduchiamo all'affettività"

Articoli correlati

Spotify addicted, chi sono i cantanti palermitani che stanno conquistando lo streaming con gli ascoltiDa Giulia Mei ai nuovi rapper, fino ai neomelodici, c'è un'Isola che lascia il segno oltre Sanremo.

Amici25, Gigi D’Alessio ad Anna Pettinelli: “La differenza tra noi è che tu i dischi li metti, io li faccio”La prima puntata del serale di Amici25 inizia già in maniera scoppiettante con un botta e risposta pungente tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio.

Come smettere di guardare porno: pratica reale da fare quotidianamente