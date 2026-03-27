Attacco all’Europa? L’Italia mette in campo la sua cupola anti-missile | il Michelangelo Dome Berlino | Nessun rischio dall’Iran

In risposta alle recenti tensioni internazionali, l’Italia ha annunciato l’attivazione del sistema di difesa denominato “Michelangelo Dome”, volto a rafforzare la protezione contro possibili minacce missilistiche. La notizia coincide con dichiarazioni provenienti da Berlino, che ha rassicurato sull’assenza di rischi provenienti dall’Iran. Nel frattempo, il giorno successivo, il presidente degli Stati Uniti ha minacciato di sospendere la protezione dell’Europa nei confronti della Russia, in risposta al mancato supporto dei paesi della NATO sulla questione iraniana.

Da Berlino arriva una ventata di ottimismo, il giorno dopo che il presidente Trump ha minacciato di non proteggere più l’Europa dalla Russia per ritorsione contro il mancato sostegno dei paesi Nato alla sua guerra in Iran. “L ‘Europa non deve preoccuparsi di essere colpita da missili iraniani nonostante la loro gittata possa raggiungere alcune capitali europee”, ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius. “L’Europa è al sicuro, soprattutto perché non si difende da sola, ma piuttosto in collaborazione con le forze di difesa aerea della Nato”. Pistorius ha anche fatto riferimento al dispiegamento in Germania del sistema di difesa aerea Arrow 3, acquistato da Israele, che sarà presto pienamente operativo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Attacco all’Europa? L’Italia mette in campo la sua “cupola” anti-missile: il “Michelangelo Dome”. Berlino: “Nessun rischio dall’Iran” Articoli correlati Michelangelo Dome. La super cupola aerea sarà testata in UcrainaCybersecurity, supercalcolo (Hpc), intelligenza artificiale e dati costituiscono la spina dorsale della futura traiettoria di Leonardo. Crosetto mette in guardia: “Nessun attacco diretto all’Italia, ma rischio terrorismo dalle cellule iraniane”Non un attacco diretto, ma una minaccia più difficile da individuare e prevenire. Una selezione di notizie su Michelangelo Dome Temi più discussi: Cingolani: Presto in azione il Michelangelo Dome, scudo italiano anti-missili; I missili iraniani potrebbero colpire anche Roma o Genova, ma l’Europa ha scudi sufficienti; Leonardo punta su Michelangelo Dome e Sicurezza Globale; Cybersecurity 2026, le nuove priorità: difesa, normativa, iniziative. Cingolani: Presto in azione il Michelangelo Dome, scudo italiano anti-missiliL’ad di Leonardo: l’Europa non è pronta all’emergenza, dobbiamo costruire macchine per difenderci. Il riarmo serve alla deterrenza ... repubblica.it Difesa: Cingolani (Leonardo), riarmo serve a deterrenza, presto in azione Michelangelo DomeIl riarmo serve alla deterrenza: questo deve essere molto chiaro. Lo ha detto l'Amministratore delegato di Leonardo, Roberto ... agenzianova.com Cingolani: “Presto in azione il Michelangelo Dome, scudo italiano anti-missili” x.com La cupola del Brunelleschi affrescata da Giorgio Vasari e da Federico Zuccari Brunelleschi's dome frescoed by Giorgio Vasari and Federico Zuccari . . . . . #michelangelobuonarrotietornato #vasari #zuccari #artblogger #art #masterpiece #inartwetrust - facebook.com facebook