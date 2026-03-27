Atmosfere da dolce vita | nuove luci accendono il centro di Cattolica

Nuove luci sono state accese nel centro di Cattolica, proseguendo con l’illuminazione delle vie Mancini, Bovio, Matteotti e piazzetta Gina. L’amministrazione comunale ha installato fili di luci calde ed eleganti lungo altre strade della città, creando un’atmosfera che richiama lo stile della “dolce vita” e valorizza gli spazi urbani. L’intervento interessa diverse arterie del centro cittadino.

Si accendono ancora più luci felliniane su Cattolica. Dopo via Mancini, via Bovio, via Matteotti e piazzetta Gina, l’amministrazione comunale ha illuminato altre strade della città con i caratteristici fili di luci calde ed eleganti. Si tratta di via Risorgimento, Giordano Bruno, piazza Nettuno, via Matteotti, piazza Primo Maggio e via Ferrara. L’illuminazione felliniana proseguirà fino ad ottobre. “A Cattolica la luce diventa esperienza – spiega l’assessora al Turismo, Elisabetta Bartolucci - Il centro della città si trasforma in un sogno da vivere, attraversare, respirare. Le nuove illuminazioni in stile felliniano accendono le vie e le piazze con atmosfere calde, avvolgenti, capaci di trasportare cittadini e turisti dentro un racconto fatto di eleganza, suggestione e meraviglia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Atmosfere da “dolce vita”: nuove luci accendono il centro di Cattolica Articoli correlati milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica.Il "fine vita" si riferisce all'ultima fase della vita di una persona affetta da una malattia irreversibile e inguaribile: come gestire i trattamenti... Leggi anche: Riqualificazione di Piazza Ebalia: taglio degli oleandri, nuove piante e nuove luci LED Una raccolta di contenuti su Atmosfere da dolce vita nuove luci... Discussioni sull' argomento Sogni, muse e La Strada: l'universo onirico di Fellini rivive sul palco di Senigallia; Teatro La Fenice di Senigallia: venerdì 20 marzo il Balletto di Siena porta sul palco Fellini, la dolce vita di Federico diretto da Marco Batti; Le atmosfere della Sardegna protagoniste nello spettacolo Ulisse nell'occhio della Maga Circe, al Teatro Civico di Sassari il 28 marzo; The Vero Bartender 2026: la Finale Italia va a Lalita D’Alessandro. ’ Dettagli, colore e atmosfere da vivere pezzo dopo pezzo. Trova il tuo preferito e passa in negozio: in outlet ti aspettano più di 30 modelli da scoprire. #StoPuzzle - facebook.com facebook