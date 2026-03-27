Assentral, originariamente una pagina Instagram dedicata alle auto di lusso, si è affermata come punto di riferimento per i collezionisti del settore. Recentemente, ha annunciato il lancio di un nuovo progetto che consente di personalizzare le supercar con soluzioni su misura, ampliando le sue attività nel settore delle auto di alta gamma.

È una storia italiana quindi, a differenza di quelle americane, manca il garage in cui è nata l’idea. Il resto però c’è tutto. Due ragazzi giovanissimi, all’epoca avevano solo 18 e 19 anni, Leonardo Boscarino Tigrati ed Edoardo Spadoni, hanno una passione: le auto. Tutte. Ma in particolare una: la Ferrari 812 competizione. «Siamo partiti da questo modello perché innanzitutto è spettacolare», racconta Leonardo, «e i collezionisti si facevano la guerra per averla». I due creano così una pagina Instagram incentrata unicamente su questo modello. Arrivano i primi like e i primi commenti. Che aumentano sempre di più. Dall’altra parte dello schermo, però, non ci sono solo «personale normali». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Assentral, a caccia di auto di lusso

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