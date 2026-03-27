Alla vigilia di un corteo previsto per il 28 marzo a Roma, si diffonde un documento che descrive episodi di violenza legati a gruppi antagonisti, tra cui Askatasuna e No Kings Italia. La manifestazione vede la partecipazione di vari esponenti provenienti dal mondo antagonista, mentre si susseguono anche polemiche politiche riguardanti le azioni di alcuni gruppi e le posizioni di partiti politici di destra.

Un documento choc emerge alla vigilia del corteo del 28 marzo, quando scenderanno in piazza a Roma il movimento No Kings Italia, Askatasuna e altri esponenti del mondo antagonista. Il documento, che il Giornale ha potuto visionare, sarebbe una sorta di guida in cui tra le altre cose si leggerebbe che il pestaggio è "un gesto giusto e salutare". Il vademecum sarebbe nato come analisi degli scontri del 31 gennaio scorso a Torino e poi si sarebbe trasformato in un manuale vero e proprio. "Un appello che non è quello di opposizione al governo ma la promessa di un'esplosione di rabbia, una rivolta", avrebbero scritto gli anarchici dell'area di Alfredo Cospito, si legge sul Giornale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Askatasuna, "pestaggi salutari": l'ultimo orrore. E FdI spiana teppisti e sinistra

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